Resident Evil 4 Remake, le novità su stealth ed esplorazione dagli sviluppatori

Pur mantenendosi molto fedele all'originale, Resident Evil 4 offrirà ai giocatori delle novità in termini di esplorazione, combattimenti e utilizzo delle armi. Ne hanno parlato i co-director Yasuhiro Ampo e Kazunori Kadoi durante una recente chiacchierata ai microfoni di Game Informer.

Nel corso dell'intervista, i director hanno dichiarato di aver apportato delle modifiche importanti alla struttura di Resident Evil 4, poichè erano convinti che il titolo originale offrisse poca libertà di scelta al giocatore:

"Per quanto riguarda il combattimento, il gioco originale era davvero ben fatto e offriva diverse scelte al giocatore. Ma al di fuori di questo, abbiamo pensato che ci fosse poca libertà e che ci fosse spazio per degli aggiornamenti".

In virtù di ciò, il team ha introdotto nel gioco delle apposite meccaniche di stealth, che permetteranno a Lion di approcciarsi in maniera sicuramente diversa alle minacce che incontrerà nel suo cammino. Come dicevamo, Capcom si è anche impegnata per ampliare l'arsenale delle bocche da fuoco a disposizione, introducendo nuove armi come il 'Bolt Thrower' - un'arma silenziosa e letale - ma soprattutto le armi specializzate.

Tuttavia, sembra che non tutti i contenuti del gioco saranno compresi nell'edizione base. Come sottolineato dai fan in un post sul famoso forum Resetera, alcuni tesori di Resident Evil 4 saranno sbloccabili esclusivamente attraverso l'acquisto come DLC a pagamento.

Vi ricordiamo che Resident Evil 4 uscirà il 24 marzo su Xbox One, Xbox Series S|X, PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.