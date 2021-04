Resident Evil 4 Remake: nuovi rumor sull'esistenza del progetto

Sono trascorse solo poche ore dall'ultimo Showcase dedicato a Resident Evil Village, appuntamento durante il quale Capcom ha annunciato ufficialmente Resident Evil 4 VR. Sembra però che la versione del quarto capitolo dedicata ai possessori di un caschetto per la VR non sia l'unica in sviluppo presso l'azienda di Osaka.

Pochi minuti dopo la fine dell'evento, infatti, è tornato alla ribalta l'ormai noto insider Dusk Golem, il quale ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter una serie di messaggi che lasciano presagire l'arrivo di un altro rifacimento. Stando alle parole dell'utente, Capcom sarebbe al lavoro su diversi progetti legati al gioco e, oltre all'edizione VR, dovrebbe essere in sviluppo anche un remake. Secondo Dusk Golem il remake di Resident Evil 4, il quale fa uso del RE Engine proprio come gli altri rifacimenti, è ripartito da zero circa un anno e mezzo fa ed è ora in piena fase di sviluppo. Pare inoltre che non vi sia alcun tipo di collegamento tra Village e il remake del quarto capitolo, dal momento che Capcom non ha dato il via al progetto del gioco con protagonista Ethan Winters in seguito all'approvazione di RE4 Remake: Village sarebbe nato semplicemente dalla volontà del team di sviluppo di creare una sorta di ibrido tra Resident Evil 7 e Resident Evil 4.

Che si tratti di informazioni reali o meno, dovremo attendere un po' per scoprirlo, dal momento che Capcom difficilmente annuncerà il titolo prima del debutto ufficiale di Resident Evil Village, previsto per il prossimo 7 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.