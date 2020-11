Resident Evil 4 Remake: un nuovo leak svela alcuni presunti asset grafici del gioco

Dopo le tante affermazioni sull'esistenza di Resident Evil 4 Remake fatte da noti insider come Dusk Golem, il progetto di Capcom torna a far parlare di sé grazie ad alcuni asset presumibilmente riconducibili al gioco che sono emersi in rete.

Il leak pubblicato su Twitter e proveniente dagli archivi del Ragnar team mostra infatti alcuni asset che potrebbero appartenere al nuovo Resident Evil 4 Remake e che Capcom avrebbe commissionato ad una società esterna, la Pandart Inc. Nel caso specifico le immagini mostrano vari oggetti che saranno disseminati negli scenari del famoso survival horror: ci sono muretti, piante, vasellame, cibi come salsicce, formaggi e pietanze di ogni genere, attrezzi per l'allevamento come vasche e mangiatoie, boiler e contenitori, nonché diverse tipologie di animali scuoiati e appesi, pronti per il macello. Tra i vari concept appaiono poi particolari costumi sempre riferibili alla vita di campagna.

Insomma, se il leak venisse confermato ci troveremmo di fronte all'oggettistica che i giocatori potranno incontrare in Resident Evil 4 Remake. Stando alle parole di Dusk Golem, pubblicate durante l'estate, questo nuovo remake potrebbe introdurre alcune novità legate alla storia e alle aree da esplorare. Non resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale di Capcom.