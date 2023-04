Resident Evil 4 Remake adesso offre tante microtransazioni per potenziare le armi

A meno di un mese dal lancio del gioco principale i possessori di Resident Evil 4 Remake possono già godersi un nuovo, corposo contenuto aggiuntivo, The Mercenaries, uno dei fiori all'occhiello della produzione originale tornato per l'occasione in via del tutto gratuita. Qualcosa, tuttavia, ha fatto storcere il naso a molti di loro.

Senza particolare clamore, Capcom ha approfittato dell'aggiornamento di The Mercenaries per aggiungere al gioco base anche numerose microtransazioni, attraverso le quali è possibile comprare delle modifiche speciali per armi utilizzabili presso il mercante. Sono ben undici gli oggetti acquistabili con soldi reali, ovviamente in via del tutto opzionale: si spazia dalla modifica singola da 2,99 euro al pacchetto da tre a 6,99 euro, fino all'offerta più vantaggiosa di cinque modifiche al prezzo di 9,99 euro.

Sebbene non c'è alcun obbligo di acquisto, un'ampia fetta d'utenza ha giudicato poco elegante la mossa di Capcom. In una discussione di Reddit, che può già contare oltre 1.600 upvote, due utenti alquanto maliziosi parlano di un piano studiato con attenzione dalla casa di Osaka, che si sarebbe assicurata le recensioni positive della critica e dell'utenza prima di aggiungere contenuti controversi come questi. Tra chi non riesce a comprendere la necessità di pagare per abbassare la difficoltà di un gioco ("un tempo di usavano i cheat code", ricorda con nostalgia un utente) e chi scherza ironicamente dicendo che "questa è la vera Plaga", la lettura del topic di Reddit offre una dettagliata panoramica dello stato d'animo di una cospicua fetta della comunità.

E voi, come avete accolto l'introduzione delle microtransazioni? Ci teniamo a segnalare che assieme a The Mercenaries non sono arrivati solamente contenuti a pagamento dala dubbia utilità, ma anche delle migliorie tecniche alle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Resident Evil 4 Remake.