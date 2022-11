Resident Evil 4 Remake offrirà acquisti in-game e potrebbe avere il multiplayer

Lo scorso ottobre il remake di Resident Evil 4 si è mostrato in un video di gameplay che ha messo in evidenza tanto i lavori di ammodernamento grafico quanto le novità di gameplay, ma abbiamo l'impressione che ci sia ancora tanto da scoprire da qui all'uscita fissata per il 24 marzo 2023 su PlayStation 4, PS4 Pro, PS5, Xbox Series X|S e PC.

Un nuovo dettaglio, ad esempio, ci è giunto dalla scheda compilata da ESRB (Entertainment Software Rating Board), organizzazione che si occupa della valutazione e della classificazione dei videogiochi destinati ad essere pubblicati negli Stati Uniti d'America e in Canada. Come potete appurare voi stessi dirigendovi sul sito ufficiale, l'ESRB conferma la presenza di acquisti in-game in Resident Evil 4 Remake, per il momento nelle versioni console per PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Capcom non ha ancora parlato di microtransazioni, tuttavia ci sentiamo di considerare l'organizzazione come una fonte più che affidabile. Non conoscendo la natura di questi acquisti in-app e in attesa di conferme ufficiali da Osaka, in ogni caso, non si può far altro che speculare, come ha fatto la redazione di Game Rant, secondo la quale l'implementazione delle microtransazioni potrebbe essere dovuta alla presenza di un modalità multigiocatore. Ad alimentare la teoria è la stessa storia del franchise: il remake di Resident Evil 3, ad esempio, offre degli acquisti in-game a supporto della modalità multigiocatore Resident Evil REsistance.

Il ragionamento non fa una piega, tuttavia preferiamo attendere delle comunicazione ufficiali da parte di Capcom. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, godetevi il nuovo artwork del remake di Resident Evil 4 con Ashley e Leon e le nostre impressioni sul remake di Resident Evil 4