Resident Evil 4 Remake: la nuova patch 1.02 arriva su PS4 e PS5

A distanza di alcune ore dal rilascio del preload di Resident Evil 4 Remake su Xbox Series X/S, arrivano ulteriori dettagli per quel che concerne la versione del titolo di Capcom sulle console di casa Sony. Da poco, infatti, è stato rilasciato l'aggiornamento 1.02 dell'attesissimo rifacimento di RE4 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Nel dettaglio, la patch in questione (la 1.002.000) introduce varie correzioni di bug all'ormai imminente iterazione, la cui uscita è prevista per il 24 marzo 2023. Si tratta di un aggiornamento di routine, pubblicato dall'azienda in previsione del lancio in pompa magna di uno dei prodotti più attesi del mese di marzo.

L'aggiornamento ha un peso complessivo di 4 GB e verrà installato in automatico da chi effettuerà il preload di Resident Evil 4 Remake. Per quel che concerne l'aggiornamento in sé, dalle patch notes in questione possiamo leggere quanto segue:

Sono state apportate varie correzioni di bug

Sembrerebbe esservi nulla di eclatante, almeno per adesso. Tuttavia, non è detto che nei prossimi giorni non arrivino ulteriori aggiornamenti volti a introdurre tante novità in previsione del lancio del Remake. L'attesa è alquanto elevata e gli utenti non vedono l'ora di poter scoprire cosa Capcom ha in serbo per loro. Voi comprerete questo titolo? Qualora foste interessati a conoscere ulteriori dettagli sulla produzione, vi invitiamo a recuperare la nostra anteprima che analizza il Remake fedele all'originale Resident Evil 4.