Resident Evil 4 Remake: l'ultima patch modifica grafica e prestazioni su PS5 e Xbox Series

La patch 1.0004 di Resident Evil 4 Remake ha portate in dote la modalità Mercenari, ma non è l'unica modifica importante che Capcom ha introdotto con l'update. La nuova video analisi di Digital Foundry, infatti, ci conferma che sia aspetto grafiche che prestazioni dell'horror game sono mutati su console PlayStation e Xbox.

Come possiamo evincere consultando il filmato che trovate in apertura, la patch 1.0004 di Resident Evil 4 Remake ha contribuito ad arginare quei difetti grafici rilevati da Digital Foundry al day one. L'effetto di distorsione lente è finalmente meno evidente, con un'immagine che risulta adesso più nitida e meno confusionaria. Il problema riguardava in particolar modo la versione PlayStation 5 del gioco. I riflessi renderizzati in bassa qualità, inoltre, sono stati eliminati dal team di sviluppo e sostituiti da cubemap o riflessi in ray tracing. Nonostante questo, rimane presente il problema di ricostruzione artificiale dell'immagine finale, con Digital Foundry che avrebbe preferito una risoluzione nativa più bassa ma meno "ritoccata" da magagne tecniche.

Per quanto riguarda Xbox Series X|S, gli esperti britannici hanno in realtà evidenziato un lieve peggioramento dell'immagine generale. Tuttavia, sembra che i cambiamenti siano stati apportati a favore delle prestazioni, con il titolo che adesso rimane ben saldo sui 60fps in modalità Performance e intorno ai 60fps, ma con cali fino ai 50fps, in modalità Risoluzione.

Se siete invece interessati all'aspetto narrativo del gioco di Capcom, vi consigliamo il nostro speciale dedicato alla lore di Resident Evil 4 Remake, ricca di nuove storie e segreti.