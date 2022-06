Resident Evil 4 Remake: perché Leon è in Spagna?

I primi giochi di Resident Evil sono stati ambientati prevalentemente a Raccoon City, una cittadina immaginaria degli Stati Uniti, finita vittima delle terribili mutazioni nate dall'infezione di T-Virus. Ma con l'uscita di Resident Evil 4 nel 2005 tutto cambiò, scenari compresi.

La seconda avventura di Leon S. Kennedy, già protagonista di Resident Evil 2, si è infatti svolta in un villaggio sperduto della Spagna rurale, noto come El Pueblo, e che lo avrebbe poi portato ad esplorare un immenso castello ed un'isola militarizzata, luoghi sotto il controllo della setta dei Los Illuminados. E sembra proprio che in Resident Evil 4 Remake annunciato da Capcom si seguirà un percorso simile.

Perché Leon si trova in Spagna? L'agente del governo americano viene mandato in quei luoghi sperduti con un'importante missione: salvare Ashley Graham, la figlia del presidente degli Stati Uniti, rapita pochi giorni prima da un gruppo misterioso e portata in quei luoghi sperduti dove viene tenuta prigioniera per ragioni non del tutto chiare. Nel gioco originale Leon arriva nei pressi del villaggio quand'è ancora pieno giorno, laddove invece il trailer di Resident Evil 4 Remake mostra l'agente viaggiare quando è ancora buio, segnando quindi un parziale cambio di atmosfere rispetto all'opera del 2005.

Del resto i report precedenti il reveal hanno parlato di un Resident Evil 4 Remake diverso dall'originale: quanto saranno marcate le differenze, però, sarà tutto da scoprire.