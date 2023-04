Resident Evil 4 perde la vetta dei più venduti in Giappone: superato da un gioco Nintendo

Una settimana fa Resident Evil 4 Remake conquistava il Giappone salendo sul podio dei giochi più venduti. Sette giorni dopo, il dominio dell'opera Capcom si è già concluso, pur continuando a registrare ottimi numeri su PS5 e PS4.

A tornare in vetta alle classifiche software nipponiche è Kirby's Return to Dream Land Deluxe: l'esclusiva Nintendo Switch ha venduto ulteriori 21.014 copie, portando il totale dell'opera Nintendo a 357.157 in Giappone. La nostra recensione di Kirby's Return to Dream Land Deluxe vi ha raccontato i motivi per cui si tratta di una riedizione di pregevole fattura dell'opera originale per Wii, e non sorprende dunque che il pubblico giapponese sia ancora così preso dalla più recente avventura della palletta rosa.

Il remake di Resident Evil 4 segue comunque a ruota, piazzandosi al secondo posto con la versione PS5 (vendute altre 18.510 unità), ed al terzo con quella PS4 (16.604). Di seguito ecco la Top 10 completa ed il numero di copie piazzate da ciascun gioco nella settimana compresa tra il 27 marzo ed il 2 aprile:

Kirby's Return to Dream Land Deluxe - Switch, 21.014 Resident Evil 4 Remake - PS5, 18.510 Resident Evil 4 Remake - PS4, 16.604 Winning Post 10 - Switch, 12.979 Pokémon Scarlatto e Violetto - Switch, 12.426 Splatoon 3 - Switch, 10.762 Mario Kart 8 Deluxe - Switch, 10.377 Minecraft - Switch, 8133 Winning Post 10 - PS5, 7144 Nintendo Switch Sports - 7101

Lato hardware, invece, anche per questa settimana Nintendo Switch si conferma la console più venduta con ulteriori 38.880 unità piazzate dal modello OLED, davanti a PS5 Standard con le sue 28.654 unità. Terzo posto invece per Nintendo Switch modello classico, che ha venduto altre 10.359 console.