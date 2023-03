Resident Evil 4 Remake sul podio di Steam: Leon festeggia su PC

I dati di vendita di Resident Evil 4: Remake tratteggiano già un quadro decisamente positivo per il rifacimento del titolo Capcom, che pare avere convinto un ampia fetta di pubblico, tra fan storici e nuovi utenti.

Il remake, in particolare, si è reso protagonista di un debutto trionfale su PC, come testimoniato dalla nuova classifica settimanale di Steam. Attestandosi in seconda posizione, Resident Evil 4: Remake supera persino le vendite di Steam Deck, sorpassato solamente da CS:GO, che tuttavia, essendo gratuito, gioca un campionato differente dal survival horror Capcom. Dopo l'epopea di Leon, il primo titolo premium si ferma su Steam in sesta posizione, con Call of Duty: Modern Warfare II.

Di seguito, vi riportiamo la classifica settimanale Steam integrale:

Counter-Strike: Global Offensive; Resident Evil 4: Remake; Steam Deck; Apex Legends; Destiny 2; Call of Duty: Modern Warfare II; PUBG: Battlegrounds; EA Sports FIFA 23; Sons of the Forest; Forza Horizon 5; Hogwarts Legacy; Lost Ark; War Thunder; The Last of Us: Parte I; Star Wars Jedi: Fallen Order; Cities: Skilines; Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & Secret Key; Sekiro: Shadows Die Twice; Summoners War: Chronicles; DOTA 2;

Al momento, The Last of Us: Parte I debutta in quattordicesima posizione, ma per valutarne a pieno l'esordio su PC sarà necessario attendere la prossima settimana. Dalla classifica proposta emerge invece con chiarezza - ancora una volta - il notevole impatto generato periodicamente dai saldi di Steam sui giochi PC. Grazie alle recenti promozioni, vediamo infatti tornare in classifica titoli molto apprezzati, come Star Wars Jedi: Fallen Order o Sekiro: Shadows Die Twice, al momento in grande sconto sullo store Valve.