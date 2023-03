Resident Evil 4 Remake: è possibile salvare il cane?

I primi filmati tratti dal remake di Resident Evil 4 avevano gettato sconforto nella comunità dei videogiocatori, preoccupati per il destino del cane che poteva essere salvato nel gioco originale. Per fortuna l'amico peloso è presente anche nel rifacimento, seppur in una sezione del gioco differente.

Nel gioco originale del 2004, Leon s'imbatteva in un cane intrappolato nelle primissime fasi dell'avventura. In quel frangente i giocatori potevano scegliere di salvarlo, ricevendo in cambio un preziosissimo aiuto in una fase più avanzata, o lasciarlo al suo triste destino. Nel remake le cose sono un po' differenti: all'inizio del gioco ci s'imbatte in un cane già morto, ma per fortuna non è lo stesso dell'originale. Capcom ha semplicemente cambiato la sua posizione.

In Resident Evil 4 Remake potete salvare il cane nel Capitolo 3, più precisamente dietro alla casa dopo l'attacco di Bitores Mendez. Una volta sul posto, non dovete far altro che interagire con lui per districare la sua zampa dalla trappola per orsi. Finalmente libero, il cane - che in realtà ha più l'aspetto di un lupo - scapperà via, ma ricambierà il favore in un secondo momento, più precisamente durante la battaglia con El Gigante. Esattamente come nell'originale, si adopererà per distrarre il possente boss permettendovi di abbatterlo con più facilità. La bontà ripaga sempre, come si suol dire. Volendo, potete anche liberarlo sparandogli un colpo: agendo in questo modo, in ogni caso, vi precluderete il suo aiuto contro El Gigante.

Purtroppo, non potete accarezzarlo. Dopo questa brutta notizia, segnaliamo che tra le nostre pagine potete trovare anche la guida per sbloccare le munizioni infinite in Resident Evil 4 Remake e i consigli per le miglior impostazioni su PC.