Resident Evil 4 Remake: preload disponibile su PS4 e PS5, ecco quanto pesa

Dopo aver dato il via al preload su Xbox One e Xbox Series X|S, Capcom e Sony hanno ora messo a disposizione anche degli utenti PlayStation tutti i file di Resident Evil 4 Remake, così che il titolo possa essere avviato sin dal primo istante.

Chiunque abbia prenotato una copia digitale di Resident Evil 4 Remake - che sia essa della standard o della deluxe edition - può ora procedere con il preload sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Sulla console di vecchia generazione Sony, il titolo ha un peso di soli 30,938 GB, invece servirà un po' di spazio extra sugli SSD di PlayStation 5 per giocare la versione next-gen, che occupa 58,038 GB, una mole di dati in linea con quella delle produzioni odierne. Va precisato che al termine del download non potrete avviare il gioco, poiché l'applicazione verrà sbloccata allo scoccare della mezzanotte di domani, ovvero nella serata tra il 23 ed il 24 marzo 2023. Manca quindi pochissimo al lancio ed è bene procedere con il preload per non perdere un solo istante.

Se siete in fervente attesa di poter mettere le mani sulla riedizione del classico Capcom, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare la lunga recensione di Resident Evil 4 Remake, alla quale è stato accompagnato un approfondimento sulle versioni PC e Steam Deck di RE4 Remake.