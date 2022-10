Resident Evil 4 Remake: si può prenotare la Collector's Edition in Italia?

Durante il Resident Evil Showcase del 21 ottobre, Capcom ha annunciato tutte le edizioni di Resident Evil 4 Remake, oltre alla versione Standard il gioco arriverà in versione Deluxe Edition e Collector's Edition... ma dove si può prenotare questa versione?

Al momento purtroppo sembra impossibile prenotare Resident Evil 4 Remake Collector's Edition in Italia e anche il sito di Resident Evil 4 non contiene indicazioni utili a riguardo. Le versioni Standard e Digital Deluxe possono essere prenotate dal portare con un link che rimanda agli store digitali mentre se si prova ad effettuare il preordine della Collector's Edition non si ottiene alcun link o informazione.

Facendo un giro sui siti dei principali retailer, nel momento in cui scriviamo nessuno permette di prenotare la Collector's Edition di RE4 Remake, su Amazon.it non c'è traccia del prodotto e nemmeno sul sito di GameStop, generalmente sempre puntuale quando si parla di preorder di edizioni da collezione. Anche sui portali di catene come Mediaworld, Euronics e Unieuro la Collector's Edition di RE4 Remake non figura in listino, e nemmeno su siti di altre catene specializzate in videogiochi.

Sembra quindi impossibile riuscire a prenotare questa edizione di Resident Evil 4 Remake in Italia, almeno per ora, ma siamo sicuri che presto la Collector's Edition verrà resa disponibile per il preorder anche nel nostro paese... lasciateci un commento se siete riusciti a prenotarla da qualche rivenditore.