Resident Evil 4 Remake: problemi con la demo PC? Su Steam è pieno di gente che si lamenta

La demo di Resident Evil 4 Remake è disponibile da questa notte su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S, su Steam però la situazione non è delle migliori e tanti giocatori si stanno lamentando per i problemi tecnici riscontrati.

Basta andare su Steam e leggere i commenti: c'è chi lamenta problemi di fluidità, chi problemi con il sonoro che non viene riprodotto, si parla anche di problematiche legata alla stabilità generale del gioco, ai crash improvvisi nella schermata del titolo, stuttering e misteriosi "Fatal Error" che sembrano verificarsi anche su configurazioni di fascia alta.

Altri problemi coinvolgono Steam Deck, in portablità il gioco Capcom sembra soffrire di glitch e bug estetici e grafici, che probabilmente verranno risolti nella versione finale. C'è chi consiglia di disattivare il Ray Tracing per migliorare le performance e questo sembra aiutare molto ma non risolve tuttavia i crash imprevisti con conseguente ritorno al desktop.

Dopo il caso Wo Long disastroso su PC, i giocatori temono che anche la versione finale di Resident Evil 4 Remake possa presentare simili problemi su Windows al momento del lancio. Capcom dal canto suo non ha ancora commentato la situazione, la demo è disponibile da poche ore, aggiorneremo la notizia in caso di comunicazioni da parte del publisher giapponese.