Resident Evil 4 Remake e i problemi di flickering su PS5: Capcom svela come risolvere

Molti utenti stanno riscontrando qualche problema tecnico con la versione PlayStation 5 di Resident Evil 4 Remake che, in determinate condizioni, potrebbe presentare il fastidioso effetto noto come flickering.

Se anche voi siete afflitti da questo problema a schermo e volete risolvere in attesa che gli sviluppatori ci mettano una pezza sopra con un aggiornamento ufficiale, sappiate che è stato pubblicato dalla stessa Capcom un breve post con le soluzioni provvisorie. Innanzitutto, il team di sviluppo consiglia di effettuare un rapido riavvio del gioco su PlayStation 5 la prima volta in cui si presenta la problematica: tale processo potrebbe risolvere il flickering in alcuni casi, ma è più probabile che ciò non sia sufficiente.

Nel caso in cui il riavvio non dovesse bastare, dovrete recarvi nel menu delle impostazioni del gioco e scorrere fra le numerose opzioni grafiche al fine di modificarne due: Motion Blur e Profondità di campo. Occorre infatti abilitare il Motion Blur e disattivare la Profondità di campo. A questo punto tornate in gioco per verificare che il problema sia stato risolto.

Se nemmeno in questo modo siete riusciti a sistemare il flickering di RE4 Remake su PS5, l'unica soluzione sarà quella di attendere una patch da parte di Capcom.

