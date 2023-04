Resident Evil 4 Remake, problemi su Steam: il gioco corrompe i salvataggi

Sullo sfondo della pubblicazione di una delle mod più iconiche di Resident Evil 4 Remake, emergono ora alcuni problemi legati alla versione Steam del gioco che, a quanto pare, starebbe corrompendo il salvataggio degli utenti. Vediamo insieme cosa sta succedendo.

L'allarme è stato lanciato dall'utente Steam King of Persia, che si è imbattuto in uno strano e improvviso messaggio di gioco alla ripresa della sua run. Il messaggio recita: "Impossibile caricare i dati salvati del sistema. Cancellare tutti i dati salvati e riavviare il gioco. Se si riavvia senza effettuare la cancellazione, i dati di salvataggio non potranno essere caricati".



Purtroppo, come testimoniato nella discussione avviata su Steam, sono stati diversi i giocatori che hanno riscontrato questo problema, ma l'autore del post sembrerebbe aver trovato una possibile soluzione, descritta nel dettaglio all'interno della pagina linkata poc'anzi. Vi anticipiamo però che il fix condiviso da King of Persia porterà alla perdita di tutti i vostri Challenge Points. Sarete quindi costretti a ricominciare il gioco per poterli guadagnare nuovamente. Seguite la guida a vostro rischio e pericolo.

Ad ogni modo, nonostante qualche problematica tecnica, Resident Evil 4 Remake continua ad avere un grandissimo successo in tutto il mondo. Dopo aver infatti fatto registrare il secondo miglior lancio nella storia dell'intera serie, il titolo ha preso le redini delle classifiche videoludiche di vendita nel Regno Unito, mantenendone la vetta a dispetto di un vistoso calo del 69% rispetto al lancio.