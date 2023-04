Resident Evil 4 Remake e PS5 vanno fortissimo a marzo in Gran Bretagna

GamesIndustry ci fornisce i dati aggiornati legati alle vendite di videogiochi e console a marzo in Gran Bretagna. Il primo trimestre è stato positivo e ha visto vendite in crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando erano appena usciti sul mercato giochi come Leggende Pokemon Arceus, Elden Ring e Horizon Forbidden West.

Numeri generati grazie al successo di Hogwarts Legacy, che è diventato il quarto videogioco venduto più velocemente di sempre in Gran Bretagna dopo FIFA, Call of Duty e Red Dead Redemption 2, superando anche LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e Elden Ring.

Le vendite hardware sono cresciute del 24.2% grazie principalmente ai nuovi restock di PlayStation 5, in crescita del 180% rispetto al primo trimestre del 2022. Nintendo Switch registra vendite in calo del 25% mentre Xbox Series X/S ha venduto il 18% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2022.

Sul fronte software, Resident Evil 4 Remake è stato il gioco più venduto di marzo 2023 con il 65% delle copie distribuite su PlayStation e il restante 20% su Xbox e il 15% su PC.

Resident Evil 4 Remake (Capcom) Hogwarts Legacy (Warner Bros) FIFA 23 (EA) WWE 2K23 (2K Games) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Tchia (Kepler) Call of Duty Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Metroid Prime Remastered (Nintendo) (vendite digitali escluse) NBA 2K23 (2K Games)

WWE 2K23 occupa il quarto posto con vendite più basse del 20% rispetto a WWE 2K22 nelle prime tre settimane. TChia debutta al sesto posto mentre Metroid Prime Remastered torna in Top 10 alla numero 9. Da segnare l'immortale Grand Theft Auto 5 in quinta posizione.