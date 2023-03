Resident Evil 4 Remake: quando esce il pre-load su PS4 e PS5? Svelata l'attesa data

Dopo alcuni giorno dall'uscita del pre-load di Resident Evil 4 Remake su Xbox Series X/S, arriva la conferma ufficiale della data del pre-caricarmento del gioco Capcom su PlayStation 4 e PlayStation 5, svelando l'arcano mistero che ha attanagliato gli utenti di casa Sony pronti ad immergersi nel rifacimento di questa grande avventura.

Pur essendo già venuti a conoscenza dell'arrivo della day one patch 1.02 di Resident Evil 4 Remake su PS4 e PS5, il dettaglio ancora assente circa la ventura produzione era quello della data a partire dalla quale i giocatori potranno procedere con l'installazione della celebre iterazione di RE sulle macchine da gioco del colosso di Tokyo.

Ebbene, il PlayStation Store ha da poco aggiornato le informazioni relative ai preordini digitali del titolo: Resident Evil 4 Remake potrà essere scaricato dal 23 marzo 2023, con ben ventiquattro ore di anticipo rispetto all'uscita ufficiale del lavoro targato Capcom. Come già accennato negli scorsi giorni, l'installazione preliminare del prodotto prevederà anche il download della patch day one. Dunque, tutti i giocatori che effettueranno il pre-load avranno accesso alle modifiche introdotte con la versione 1.002.000. Il tutto, però, richiederà un totale di 67.18 GB liberi nella memoria interna della propria macchina da gioco.

Si avvicina sempre di più il fatidico giorno del day one, ossia il momento della verità per scoprire il modo in cui Resident Evil 4 Remake è cambiato rispetto all'originale. La trepidante attesa sta per volgere al termine, ma avete già provveduto al download della demo del gioco? Se sì, sapevate che è presente una modalità segreta nella versione non completa del titolo? Qualora foste interessati a saperne di più, vi invitiamo a recuperare la nostra guida sul codice segreto per attivare la modalità in Resident Evil 4 Remake.