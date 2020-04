Resident Evil 4 Remake è realtà secondo un insider: trapelano nuove informazioni

Sono passati appena dieci giorni dall'arrivo di Resident Evil 3 Remake, ma già si parla insistentemente del futuro della serie survival horror. Secondo un report di VGC, Capcom sarebbe al lavoro non solo sull'ottavo capitolo, ma anche sul remake di Resident Evil 4 di Shinji Mikami, ad oggi ricordato come uno dei migliori della serie.

Pare che il titolo, dopo aver ottenuto l'approvazione di Mikami, sia stato affidato agli sviluppatori di M-Two, e che sarebbe previsto per il 2022 su PlayStation 5, Xbox One e PC. Il report di VGC ha indotto il noto insider AestheticGamer aka Dusk Golem - lo stesso che ha condiviso delle informazioni su Resident Evil 8 - ad esporsi anche sul remake del quarto episodio.

L'insider, innanzitutto, ha affermato che tutte le indiscrezioni di VGC sono veritiere, anche se ritiene che il leak sia avvenuto "troppo presto", per il semplice motivo che all'uscita mancherebbero almeno altri due anni. Il suo debutto, di conseguenza, dovrebbe avvenire dopo quello del già menzionato Resident Evil 8.

Dopodiché, ha condiviso altre preziose informazioni. Pare che M-Two, che di recente ha contribuito allo sviluppo di Resident Evil 3 Remake in qualità di team di supporto per Red Works, sia stato fondato appositamente per realizzare il remake del quarto capitolo. La lavorazione sarebbe cominciata nel 2018, e vanterebbe un team di sviluppatori più vasto di quelli messi in campo per gli altri remake. Anche se si tratterebbe dell'opera prima di M-Two, i giocatori dovrebbero dormire sonni tranquilli, poiché tra le fila della software house ci sarebbero anche degli ex di Capcom e PlatinumGames. Pare inoltre che M-Two possa contare sul supporto di alcuni sviluppatori di Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5. Secondo l'insider, faranno tesoro delle critiche recentemente ricevute da Resident Evil 3 Remake.

DuskGolem ha inoltre confermato che il progetto ha avuto il via libera di Shinji Mikami, anche se purtroppo il director dell'oringinale non può partecipare allo sviluppo poiché impegnato su Ghostwire Tokyo. Purtroppo, non ha idea della tabella di marcia di Capcom, quindi non sa dire quando dovrebbe avvenire l'annuncio. Considerato che mancano almeno altri due anni alla pubblicazione, ha avvertito che fino ad allora potrebbero cambiare molte cose in seno al progetto.