Resident Evil 4 Remake: la reazione della modella di Ashley vi scalderà il cuore

Non capita tutti i giorni di finire in un videogioco, specialmente in uno di alto profilo come quello di Capcom. Lo sa bene anche Ella Freya, modella olandese che ha prestato il suo volto alla Ashley Graham apparsa nel recente remake di Resident Evil 4.

La figlia del Presidente degli Stati Uniti d'America che Leon Kennedy è chiamato a salvare in Resident Evil 4 è stata doppiata da Genevieve Buechner in lingua inglese e da Akari Kitô in giapponese, tuttavia Capcom ha modellato le sue fattezze ispirandosi a Ella Freya, come potete facilmente appurare guardando una qualsiasi delle sue immagini. La modella e cosplayer classe '97 è nata in Olanda ma vive stabilmente in Giappone, dunque in questi giorni si è recata ad Akihabara, celebre area di Tokyo, per acquistare una copia del gioco per PlayStation. Mentre si aggirava per i negozi alla ricerca di Resident Evil 4 Remake non è riuscita a trattenere la commozione e la felicità quando ha visto il suo volto sui poster, nei video promozionali e sulle confezioni del gioco, rimanendo talvolta senza parole.

Le sue risate e la contentezza sul suo viso non hanno prezzo, come potete vedere nel vlog che ha pubblicato sul suo canale YouTube giapponese (lingua che parla fluentemente). La sua reazione ci ha portato alla memoria quella di Cashina Caradonna, che è scoppiata in lacrime quando ha visto per la prima volta la sua Dina in The Last of Us Part 2.

Il remake di Resident Evil 4, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e PC. Assieme all'ultima patch, che ha introdotto la modalità Mercenari e le microtransazioni, sono arrivati anche alcuni miglioramenti alla grafica e alle prestazioni delle versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.