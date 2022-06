Resident Evil 4 Remake: recap della storia e stralci di gameplay al Capcom Showcase

L'ultima fase del Capcom Showcase non poteva che essere affidata a Resident Evil 4 Remake, il rifacimento del grande classico del 2005 che sarà disponibile il 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. La nuova presentazione ci ha permesso di ricevere alcuni approfondimenti sul gioco.

In verità lo Showcase della compagnia nipponica non aggiunge grosse informazioni in più sull'atteso Remake. Dopo aver rimostrato il trailer andato in onda durante il PlayStation State of Play del 2 giugno 2022, il director Yasuhiro Anpo e il producer Yoshiaki Hirabayashi fanno un recap della narrativa di Resident Evil 4, che sarà alla base anche della nuova versione.

Gli eventi si svolgono nel 2004, sei anni dopo le vicende di Raccoon City alle quali Leon S. Kennedy è sopravvissuto. Divenuto un agente sotto gli ordini del presidente degli Stati Uniti, il giovane viene inviato in un villaggio sperduto dell'Europa (Spagna, per la precisione) per salvare Ashley, la figlia del presidente, rapita da un misterioso gruppo.

Una volta giunto sul posto, Leon dovrà fare i conti con i Ganados, persone ormai prive di umanità e mosse da un feroce istinto omicida, che in occasione del Remake riceveranno un profondo redesign per evidenziare ulteriormente la pazzia che li muove. Infine, seppur per pochi attimi, ci vengono mostrati stralci di gameplay, con meccaniche ed inquadrature molto fedeli a quanto visto nei remake di Resident Evil 2 e 3. Gli autori danno dunque appuntamento ad una futura presentazioni per aggiornamenti più corposi sul gioco.

Per un ripasso di quanto visto fin qui, non perdetevi la nostra anteprima di Resident Evil 4 Remake.