Resident Evil 4 Remake: requisiti PC svelati, confermato il Ray Tracing

All'ultimo Resident Evil Showcase organizzato da Capcom, Resident Evil 4 Remake si è mostrato nel primo video gameplay permettendo così ai fan di avere un assaggio del lavoro fin qui svolto con l'attesa riedizione del celebre quarto capitolo della serie. Il gioco, ricordiamo, uscirà su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation il 24 marzo 2023.

Parlando a proposito della versione per mouse e tastiera, la casa di Osaka ha già rivelato quali sono i requisiti PC minimi e consigliati per far partire correttamente l'avventura con protagonista Leon S. Kennedy sui vostri dispositivi, e cosa è necessario per attivare il Ray Tracing. Ecco di seguito quali sono:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 3 1200 oppure Intel Core i5-7500

Memoria: 8GB di RAM

Scheda grafica: AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM oppure NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM

DirectX 12

Connessione Internet a banda larga

Note aggiuntive: performance stimate 1080p/60fps impostando Priorità Performance, con possibili cali di framerate nelle sequenze più complesse. Necessarie AMD Radeon RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2060 per attivare il Ray Tracing

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 5 3600 oppure Intel Core i7 8700

Memoria: 16GB di RAM

Scheda grafica: AMD Radeon RX 5700 oppure NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX 12

Connessione Internet a banda larga

Note aggiuntive: performance stimate 1080p/60fps, con possibili cali di framerate nelle sequenze più complesse. Necessarie AMD Radeon RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2070 per attivare il Ray Tracing

Non perdetevi infine lo Story Trailer di Resident Evil 4 Remake, che offre una panoramica sui protagonisti ed antagonisti principali dell'opera Capcom.