Resident Evil 4 Remake: avete riconosciuto la voce italiana del Mercante? E' davvero lui!

Come visto nella maggior parte dei Resident Evil pubblicati nell'ultimo decennio, anche in Resident Evil 4 Remake è presente il doppiaggio in lingua italiana, ormai una tradizione nella serie Capcom. E per l'iconico Mercante è stato scelto un interprete d'eccezione.

Avete riconosciuto chi presta la voce al più prezioso alleato di Leon S. Kennedy durante la sua pericolosa missione tra le terre controllate dai Los Illuminados? Ebbene, il Mercante è interpretato da Gianluca Iacono, uno dei doppiatori più famosi ed amati dal pubblico, celebre per aver prestato la propria voce a personaggi come Vegeta di Dragon Ball, Marshall Eriksen di How I Met Your Mother, e lo chef Gordon Ramsay nei programmi che lo vedono protagonista trasmessi su Sky.

Professionista con una lunga carriera alle spalle, Iacono ha preso parte anche al doppiaggio di numerosi videogiochi e, tra l'altro, non è la prima volta che lavora ad un Resident Evil: è stato infatti anche l'armaiolo Robert Kendo nei remake di Resident Evil 2 e 3. In Resident Evil 4 Remake svolge al meglio il suo ruolo, reinterpretando al meglio le più iconiche frasi del Mercante riprese dal classico originale del 2005. Cosa ne pensate del lavoro da lui svolto in questa occasione?

