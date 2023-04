Resident Evil 4 Remake sfonda il tetto delle quattro milioni di copie distribuite

Capcom ha annunciato che Resident Evil 4 Remake ha superato quota quattro milioni di unità distribuite dal lancio, cifra che comprende sia le copie fisiche inviate ai rivenditori sia i download digitali su PC e console.

Resident Evil 4 Remake ha venduto tre milioni di copie nei primi due giorni, questo vuol dire che dal 26 marzo ad oggi il gioco ha venduto oltre un milione di copie, sfondando così il tetto delle quattro milioni di unità, un traguardo sicuramente ambizioso per un videogioco in commercio da poco più di dieci giorni.

Capcom si è detta soddisfatta del successo commerciale e dell'accoglienza che il pubblico e la critica hanno riservato a questo remake. Ad oggi, la serie Resident Evil ha venduto 135 milioni di copie, nata nel 1996, la saga è una delle più celebri del mondo dei videogiochi e non solo, con incursioni al cinema, in TV e nella letteratura con romanzi e fumetti.

Proprio oggi è stato pubblicato il DLC gratis I Mercenari per Resident Evil 4 Remake, che aggiunge una nuova modalità di gioco, inoltre si sta lavorando anche sul contenuto aggiuntivo Separate Ways, in arrivo prossimamente come DLC a pagamento. E secondo un rumor, ci sarebbe anche il remake di Resident Evil 5 in lavorazione ma al momento non ci sono conferme in merito.