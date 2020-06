Resident Evil 4 Remake: Shinji Mikami non è contrario all'idea

In seguito alla pubblicazione di Resident Evil 2 Remake e, a relativamente breve distanza, dell'arrivo sul mercato videoludico di Resident Evil 3 Remake, sono in molti a domandarsi se il quarto capitolo della saga Capcom sarà protagonista di un rifacimento.

Ad insinuare il seme del dubbio nella community hanno contribuito la redazione di VGC ed il noto Insider Dusk Golem: entrambi, infatti, hanno riferito di aver appreso da proprie fonti dettagli sullo sviluppo di Resident Evil 4 Remake. L'effettiva esistenza del titolo, tuttavia, non è ad ora stata confermata da Capcom e resta dunque da considerare come un semplice rumor, che potrebbe dunque rivelarsi errato in tutto o in parte.

In attesa di smentite o conferme, è interessante notare come il creatore di Resident Evil 4, Shinji Mikami, non sia ostile ad un eventuale rifacimento del gioco. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di IGN.com, il noto Director ha infatti dichiarato: "Finché risulta fatto bene, non ho alcun problema in merito". Discutendo del lavoro svolto su Resident Evil 2, Resident Evil 3 e su di un rumoreggiato Resident Evil 4 Remake, Mikami ha inoltre aggiunto: "Ho visto un video di Resident Evil 2 Remake e ho pensato che fosse molto ben fatto. Credo che continueranno a realizzare remake di questi giochi sino a quando venderanno bene".



In attesa di scoprire se Capcom ha davvero intenzione di realizzare un rifacimento del quarto capitolo della saga survival horror, segnaliamo che durante la medesima intervista, Shinji Mikami ha discusso di Ghostwire Tokyo, nuovo progetto Bethesda.