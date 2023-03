Resident Evil 4 Remake, spunta la lista trofei: la caccia al Platino sarà impegnativa

A breve distanza dall'avvio del pre-load di Resident Evil 4 Remake, alcune copie del survival horror hanno già raggiunto le abitazioni dei videogiocatori, che hanno così potuto condividere diversi dettagli sulla produzione.

Tra questi ultimi troviamo anche la lista dei Trofei del survival horror. Di particolare interesse per i cacciatori di Platino, l'elenco conta un totale di 40 obiettivi da sbloccare. I dettagli relativi a ciascun Trofeo suggeriscono che i giocatori più ambiziosi dovranno completare più volte il survival horror per terminare al 100% Resident Evil 4 Remake.

Per conquistare il Trofeo di Platino, gli appassionati dovranno completare l'avventura a tutti i livelli di difficoltà implementati (Standard, Hardcore, Professional). In aggiunta, ulteriori obiettivi aggiungono la necessità di terminare le tre run con un ranking S+. Spazio anche alla richiesta di una speedrun, con i giocatori che dovranno terminare Resident Evil 4 Remake in meno di 8 ore. Per aggiungere ulteriore difficoltà, altri Trofei richiedono di completare il gioco senza utilizzare oggetti curativi, senza dialogare con il mercante, o, ancora, facendo affidamento soltanto su coltello e pistola.



In vista del lancio del rifacimento, ricordiamo che il remake di Resident Evil 4 avrà molte differenze con l'originale pubblicato da Capcom per la prima volta nel 2005.