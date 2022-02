Resident Evil 4 Remake o Street Fighter 6: cosa annuncerà Capcom il 21 febbraio?

Questa mattina Capcom ci ha dato il buongiorno lanciando un conto alla rovescia sul proprio sito ufficiale al termine del quale, presumibilmente, verrà fatto un annuncio. Ed è subito mistero...

Il sito non offre indizi di rilievo, limitandosi a mostrare senza troppi fronzoli un semplice countdown che scadrà, al momento della stesura di questa notizia, tra 6 giorni e 20 ore. L'appuntamento è dunque fissato a lunedì 21 febbraio e tutto quello che possiamo fare nel frattempo è speculare...

A tal proposito, non abbiamo potuto fare a meno di notare che l'iniziativa è partita pochissimi giorni dopo la diffusione di un report firmato da Imran Khan - ex Senior Editor di Game Informer e attuale Editor di Fanbyte - secondo il quale Capcom si starebbe preparando ad annunciare Resident Evil 4 Remake. Il giornalista, apparentemente in contatto con fonti fidate molto vicine alla casa giapponese, ha parlato di un remake dai toni più spaventosi rispetto all'originale, con diverse modifiche alla storia, un ruolo più esteso per alcuni personaggi secondari e un'espansione della storia di Ada. Khan ha concluso il suo report affermando che i piani di Capcom sarebbero quelli di annunciare Resident Evil 4 Remake all'inizio del 2022, dunque le tempistiche sarebbero giuste.

Allo stesso tempo, non possiamo ignorare il fatto che durante il prossimo fine settimana si disputerà il finale di stagione del Capcom Pro Tour su Street Fighter 5, che termina esattamente in concomitanza con la scadenza del conto alla rovescia. Secondo una teoria, l'intenzione della casa di Osaka sarebbe quella di annunciare Street Fighter 6, anche perché quest'anno si celebra il 35° anniversario della saga ed aveva già espresso l'intenzione di fare qualcosa di speciale.

Come vedete, le possibilità sono molteplici e Capcom ha pienamente centrato l'obiettivo scatenando la curiosità nostra e di tutti i suoi fan in giro per il mondo. Voi su cosa puntate?