Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6: ulteriori novità in arrivo, dice Tom Henderson

Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6 puntano a rivelarsi tra i migliori giochi del 2023, e molto presto potrebbero arrivare ulteriori informazioni sulle due produzioni Capcom, in arrivo entrambe nella prima metà dell'anno.

Stando a quanto rivelato dal noto insider Tom Henderson, la compagnia nipponica avrebbe in programma un "media event" per la prossima settimana, dal quale dovrebbero emergere ancora più dettagli e novità sia per il rifacimento di Resident Evil 4 (in uscita su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation il prossimo 24 marzo), sia per il sesto capitolo principale di Street Fighter (previsto invece per il 2 giugno 2023 sempre sulle stesse piattaforme).

In ogni caso, specifica Henderson, "un evento per i media non significa necessariamente notizie da dare al pubblico già settimana prossima, ma suggerisce l'arrivo nel prossimo futuro su altri reveal, aggiornamenti e novità. Non conosco ancora le date per l'embargo". Insomma, con molta probabilità si dovrà aspettare un po' più a lungo prima di scoprire quali ulteriori sorprese ha in serbo Capcom per i fan, e in ogni caso l'attesa dovrebbe essere comunque breve.

Nel frattempo Resident Evil 4 Remake è finito sulla cover di Game Informer, dunque tanti dettagli aggiuntivi sull'atteso survival horror stanno già emergendo: tra questi, la conferma che il remake di Resident Evil 4 sarà più fedele rispetto a RE2 e RE3, ma offrirà in ogni caso diverse novità tra cui missioni secondarie e nemici inediti.