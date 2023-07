Resident Evil 4 Remake è un successo da 5 milioni di copie

Capcom Japan ha annunciato che Resident Evil 4 Remake ha totalizzato quota cinque milioni di copie distribuite in tutto il mondo dal lancio avvenuto a marzo, un buon successo dunque per la riedizione di uno dei giochi di Resident Evil più amati di sempre.

Ad oggi, i giochi della saga hanno venduto oltre 142 milioni di copie dal 1996 e il successo continua grazie a giochi come Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village. Capcom ci ricorda che Resident Evil 4 è il remake dell'omonimo videogioco uscito nel 2005 su GameCube e in seguito su PS2, riproposto in versione aggiornata grazie all'utilizzo del motore RE Engine, lo stesso utilizzato per giochi come Resident Evil 2 Remake.

Le vendite di Resident Evil 4 Remake sono cresciute dal lancio e continuano ad essere stabili, trainate dal successo di critica, dal passaparola e dall'arrivo di nuovi contenuti gratis post-lancio, come la modalità Mercenaries e il prossimo debutto di Resident Evil 4 Remake VR, compatibile con PlayStation VR2.

Capcom si dice soddisfatta di questi risultati e il publisher continuerà a lavorare per garantire al pubblico e agli investitori la produzione di videogiochi di qualità capaci di riscuotere ampi consensi da parte del pubblico internazionale e della critica.