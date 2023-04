Resident Evil 4 Remake superato da FIFA 23 in UK, The Last of Us 2 torna in Top 10

Dopo un paio di settimane al vertice, con Resident Evil 4 Remake che ha dominato incontrastato in UK, il titolo Capcom deve già cedere il passo e lasciare la prima posizione tra i giochi più venduti nel Regno Unito, con una popolare vecchia conoscenza che torna sul gradino più alto del podio.

Negli ultimi sette giorni, infatti, FIFA 23 si è imposto come il gioco retail di maggior successo commerciale, con Resident Evil 4 Remake che comunque si aggiudica la seconda posizione, continuando dunque a vendere in maniera regolare. Al terzo posto, invece, c'è ancora una volta Hogwarts Legacy, che continua a confermarsi come uno dei giochi più importanti di questi primi mesi del 2023. Di seguito ecco la Top 10 completa:

FIFA 23 Resident Evil 4 Remake Hogwarts Legacy Mario Karty 8 Deluxe The Last of Us Parte II Call of Duty Modern Warfare II Gran Turismo 7 EA Sports PGA Tour God of War Ragnarok Super Mario Odyssey

Tra i primi 5 giochi più venduti rientra di prepotenza The Last of Us Parte II, che solo sette giorni prima occupava la trentesima posizione, mentre EA Sports PGA Tour è l'unica novità vera e propria della nuova chart britannica. La nostra recensione di EA Sports PGA Tour conferma tra l'altro che il gioco di golf targato Electronic Arts ha anche tutte le carte in regola per soddisfare gli appassionati di questo sport.