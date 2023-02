Resident Evil 4 Remake: il survival horror si mostra in un lungo video gameplay a 4K

Manca ancora un mese al debutto di Resident Evil 4 Remake e, per ingannare l'attesa, possiamo dare un'occhiata al lungo filmato di gameplay appena pubblicato da una nota testata internazionale.

Game Informer, che sta raccontando in esclusiva mondiale i primi dettagli di Resident Evil 4 Remake (che è anche il gioco della copertina dell'ultimo numero), ha appena caricato sul suo canale YouTube ufficiale un video gameplay della durata di circa 13 minuti. Nel corso del filmato, che può essere visualizzato anche a risoluzione 4K per apprezzare meglio tutti i dettagli del comparto tecnico, possiamo vedere in azione il Capitolo 5 dell'avventura con protagonista Leon S. Kennedy.

Per chi non lo sapesse, questa specifica porzione della storia è quella immediatamente successiva al primo incontro fra il personaggio principale ed Ashley, che possiamo vedere mentre accompagna il soldato in un momento caratterizzato dalla pioggia incessante. Nel video c'è un po' di tutto: dalle fasi di esplorazione alle eliminazioni furtive, passando per una breve sosta presso la stazione di potenziamento delle armi.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato a tutte le ultime novità a tema Resident Evil 4 Remake, che approderà su PC e console di ultima generazione il prossimo 24 marzo 2023.