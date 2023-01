Resident Evil 4 Remake, lo sviluppo nelle fasi finali: un rinvio è molto improbabile

Tra i giochi più attesi del 2023 non può mancare il nome di Resident Evil 4 Remake, il nuovo rifacimento con cui Capcom continua a donare nuova linfa vitale agli episodi più anziani della sua celebre saga survival horror.

Con il messaggio di auguri per un buon 2023, il producer di Resident Evil 4 Remake, Yoshiaki Hirabayashi ha dato un'iniezione di fiducia ai fan che attendono con particolare ansia il momento in cui torneranno a vestire i panni di Leon S. Kennedy. Parlando ai microfoni di Famitsu, Hirabayashi ha infatti svelato come il survival horror sia ormai nella fase finale dello sviluppo, dando sostanzialmente conferma che un rinvio della data di lancio è quanto ci sia di più improbabile in casa Capcom.

"Stiamo lavorando duramente per fornirvi maggiori informazioni su Resident Evil 4 in preparazione della sua uscita il 24 marzo", ha detto Hirabyashi. "Lo sviluppo del gioco è nello sprint finale per riunire il team e renderlo ancora migliore. Per favore, abbiate solo un altro po' di pazienza".

Supponiamo, a questo punto, che le novità su Resident Evil 4 Remake non tarderanno ad arrivare in questo inizio 2023, ed è anche probabile che Capcom pubblicherà una demo così come fatto con tutti i recenti capitoli della serie.

In attesa del debutto fissato al 24 marzo su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Resident Evil 4 Remake per ulteriori approfondimenti sul nuovo survival horror di Capcom.