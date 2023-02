Resident Evil 4 Remake, la modalità VR sarà un DLC gratis: sarà allo State of Play?

Nella giornata di debutto di PlayStation VR2, gli appassionati di realtà virtuale e survival horror possono festeggiare il lancio della patch VR di Resident Evil: Village e una novità per Resident Evil IV: Remake.

Con il Tweet che trovate in calce, il team di Capcom ha infatti annunciato ufficialmente l'avvio dello sviluppo della modalità VR del gioco. L'esistenza del contenuto era già stata resa nota al momento del reveal del rifacimento, ma l'aggiornamento dal Sol Levante lascia intendere che il processo di realizzazione di Resident Evil IV: Remake VR sia entrato nel vivo soltanto di recente.

Nel confermare l'inizio dei lavori sul progetto, Capcom ha inoltre reso noto che la modalità VR del survival horror sarà offerta ai possessori del remake tramite un DLC gratis per PS5. Il team ha poi invitato il pubblico a restare sintonizzato per aggiornamenti in merito. Non è però da escludere che questi ultimi possano in verità arrivare molto presto. Ricordiamo infatti che nella serata di giovedì 23 febbraio 2023 sarà trasmesso un nuovo PlayStation State of Play.



Nel corso dell'evento, che avrà una durata complessiva di circa 45 minuti, troveranno del resto spazio anche novità legate al supporto a PlayStation VR2, hardware destinato a ospitare Resident Evil IV: Remake VR. Che l'horror possa fare la sua apparizione allo show Sony? Non resta che attendere domani!