Resident Evil 4 Remake in sviluppo, il progetto approvato da Mikami: spunta un report

Resident Evil 3 Remake è disponibile sul mercato vidoeludico da poco tempo, ma la sete di novità della community degli appassionati del brand survival horror non sembra essersi ancora esaurita.

Nel corso della giornata di sabato 11 aprile, il noto insider Dusk Golem, fonte in passato di corrette indiscrezioni, si è esposto, affermando di essere certo che M-Two sia già al lavoro su un nuovo progetto, il cui annuncio ufficiale dovrebbe giungere "molto presto". Ad ora, da Capcom non è giunta alcuna dichiarazione, ma un report pubblicato dai colleghi di VGC ha immediatamente catalizzato su di sé grande attenzione.

Citando proprie fonti, ovviamente mantenute anonime, la redazione riporta dell'avvio dei lavori per la realizzazione di Resident Evil 4 Remake. Il nuovo rifacimento sarebbe, appunto, nelle mani degli sviluppatori di M-Two, che si starebbero preparando a dar forma alla produzione già dal 2018, probabilmente supportati, s riferisce, da team interni di Capcom. Ma non è tutto: Shinji Mikami, Director dell'originale Resident Evil 4, avrebbe dato la sua approvazione al progetto, fornendo anche alcuni consigli informali per la direzione da intraprendere. L'autore, a causa del suo attuale impegno nello sviluppo di GhostWire Tokyo, avrebbe invece declinato il ruolo di responsabile del progetto. la pubblicazione di Resident Evil 4 Remake sarebbe attesa per il 2022: finestra che pare indicare un futuro su PC, PS5 e Xbox Series X.



Ovviamente, ci invitiamo a interpretare quanto riportato con cautela: al momento non sussiste infatti alcuna conferma ufficiale da parte di Capcom in merito.