Resident Evil 4 Remake, presunti problemi allo sviluppo: slitta la data di lancio?

Mentre l'attenzione dei giocatori veniva catturata dall'annuncio della data d'uscita di Resident Evil Village e della demo esclusiva per PS5, in rete cominciavano a circolare nuove indiscrezioni in merito al tanto chiacchierato - ma mai svelato ufficialmente - Resident Evil 4 Remake.

Del rifacimento del quarto capitolo della saga si vocifera da un bel po' di mesi ormai. A metterci sull'attenti è stato principalmente AestheticGamer aka Dusk Golem, noto insider che si è guadagnato tutta la nostra attenzione svelando con lauto anticipo l'esistenza di Resident Evil Village, e non solo. Tuttavia, stando a quanto si evince da un recente report della redazione di VGC, l'uscita di Resident Evil 4 Remake potrebbe essere più lontana del previsto (si parlava del 2022).

Secondo i nostri colleghi, lo sviluppo del gioco sarebbe stato affidato a M-Two - una software house fondata dall'ex di PlatinumGames Tetsuya Minami - nel 2018, quindi in un periodo precedente allo strepitoso lancio di Resident Evil 2 Remake, che nel gennaio del 2019 ha ottenuto il plauso della critica e del pubblico gettando le basi per il successivo Resident Evil 3 Remake. Secondo VGC, sul finire del 2020 Capcom avrebbe messo in dubbio l'operato di M-Two, che dopo il parziale insuccesso di Resident Evil 3 Remake pareva intenzionata a mantenersi più vicina alla visione originale di Resident Evil 4. L'onere dei lavori sarebbe ora stato affidato alla Divisione 1 di Capcom, che invece sembrerebbe propensa a seguire l'impostazione dei due recenti rifacimenti e sperimentare nuove funzionalità e meccaniche, un po' come fatto in Resident Evil 2 Remake con Mr. X. M-Two, dal canto suo, sarebbe stata declassata ad un ruolo di supporto. Questi presunti cambiamenti avrebbero causato uno slittamento della finestra di lancio al 2023.

Trattandosi di voci di corridoio e mancando una conferma ufficiale da Capcom, non siamo in alcun modo in grado di verificare la veridicità di tali informazioni, pertanto vi consigliamo di prenderle con le pinze.