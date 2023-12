Resident Evil 4 Remake terrorizza su iPhone e computer Apple da oggi

A partire da oggi, 20 dicembre, Resident Evil 4 Remake è disponibile sugli smartphone della famiglia iPhone 15 PRO, su iPad e Mac con chip serie M, con supporto MetalFX Upscaling per offrire prestazioni tecniche e grafiche di alto profilo anche sugli hardware della mela.

Resident Evil 4 Remake è disponibile come download gratuito con una piccola porzione del gioco che può essere provata gratuitamente, inoltre fino al 17 gennaio su App Store potete comprare RE4 Remake a prezzo speciale. Acquistando l'applicazione prima della data indicata riceverete anche una serie di oggetti bonus tra cui Attaché Case: Gold, Attaché Case: Classic, Special Charm: Green Herb e Special Charm: Handgun Ammo.

Sui dispositivi Apple, Resident Evil 4 supporta la funzionalità Universal Purchase, questo vuol dire che con un solo acquisto potrete usare l'app sia su iPhone che su Mac e iPad, con tanto di Cross-Progression per mantenere salvataggi e progressi sempre sincronizzati su tutti i dispositivi. La versione per Mac supporta mouse e tastiera mentre l'edizione mobile presenta controlli touch personalizzabili, in tutti e tre i casi è comunque possibile giocare con un controller.

Noi abbiamo provato Resident Evil 4 Remake su iPhone 15 Pro Max, a questo link potete eleggere le nostre impressioni sul porting mobile del survival horror Capcom.