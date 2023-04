Resident Evil 4 Remake torna alle origini della serie con la camera fissa: ecco il video

Resident Evil 4 Remake ha comprensibilmente impiegato la stessa telecamera in terza persona che ha già caratterizzato i rifacimenti del secondo e terzo capitolo numerato della serie. Considerando quanto la community abbia apprezzato l'ammodernamento della camera di gioco, Capcom ha deciso di puntare nuovamente in questa direzione.

Tuttavia, è impossibile negare quanto l'impostazione ad inquadrature fisse dei capitoli originali della serie survival horror mantenga ancor oggi un certo fascino irresistibile. È per questo motivo che lo YouTuber Cycu1 ha provato ad implementarla all'interno di Resident Evil 4 Remake, riportando il titolo alle origini del franchise.

Quello che potete osservare in cima alla notizia è un Resident Evil 4 Remake in versione old school, che ci riporta alle sensazioni originali della serie horror e ci fa rivivere le paure di un tempo passato ma con i benefici di una grafica moderna e aggiornata agli ultimi standard. Sfortunatamente non stiamo parlando di una mod fatta e finita, ma di un semplice test realizzato dallo YouTuber, incuriosito del risultato che avrebbe ottenuto. La speranza, però, è che esperimenti di questo tipo possano incentivare la scena dei modder ad impiegare una camera fissa nel gioco così come fatto con Resident Evil 3 Remake, ad esempio.

Con l'ultima patch distribuita da Capcom, sono cambiate grafica e prestazioni di Resident Evil 4 Remake su PS5 e Xbox Series X|S.