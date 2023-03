Resident Evil 4 Remake, torna la paura: le prime due ore di gioco in italiano!

Con il lancio di Resident Evil 4: Remake, è finalmente tempo di fare ritorno a Valdelolbos, cittadina della Spagna rurale custode di inquietanti segreti sovrannaturali.

Con un rifacimento ambizioso e di grande impatto, Capcom dà nuova vita al quarto capitolo della sua celebre serie survival horror. Con Resident Evil 4: Remake, i giocatori tornano a vestire i panni di Leon Scott Kennedy, che dopo essere sopravvissuto agli orrori di Raccoon City è pronto a cimentarsi in una missione ad alto rischio. Sulle tracce di nientemeno che la figlia del Presidente degli Stati Uniti d'America, il giovane soldato parte alla volta della Spagna, dove troverà ad attenderlo inquietanti realtà e sette clandestine.

Molto ben confezionato, il rifacimento dell'opera Capcom è già protagonista della nostra recensione di Resident Evil 4: Remake. Se però desiderate osservare il titolo direttamente in azione, potete approfittare della sessione di gioco che ha visto protagonisti Alessandro Bruni e Giuseppe Carrabba. I due valorosi membri della redazione di Everyeye hanno infatti affrontato in live le prime due ore di Resident Evil 4: Remake. Se vi siete persi la diretta sul canale Twitch di Everyeye, nessun problema: potete recuperare la replica disponibile in apertura di news e sul canale YouTube di Everyeye On Demand.