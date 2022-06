Resident Evil 4 Remake, vero trailer in arrivo: allo State of Play solo un teaser

In occasione dell'ultimo PlayStation State of Play, il team di casa Capcom ha presentato il primo trailer di Resident Evil 4 Remake, con tanto di data di uscita già fissata su PlayStation VR 2.

Tuttavia, sembra che ulteriori aggiornamenti sul rifacimento siano già in dirittura di arrivo. Direttamente dall'account Twitter ufficiale giapponese dedicato alla serie, giunge infatti un'interessante comunicazione. Con il cinguettio che trovate in calce, Capcom conferma in particolare che il video mostrato all'evento Sony rappresentava solamente un teaser del progetto, una semplice porzione di quello che sarà a tutti gli effetti il primo trailer ufficiale di Resident Evil IV Remake. Quest'ultimo, conferma l'azienda giapponese, sarà invece mostrato "presto" al pubblico.



Nel Tweet, purtroppo, Capcom non ha indicato alcuna data precisa per la pubblicazione del contenuto dedicato a Resident Evil IV Remake. La prima candidata utile, tuttavia, sembra essere l'ormai imminente Summer Game Fest 2022, che, lo ricordiamo, sarà seguita da Everyeye in diretta da Los Angeles. Con lo show condotto da Geoff Keighley in programma per il prossimo giovedì 9 giugno 2022, non resta che tenere allacciate le cinture. A questo punto, non è da escludere nemmeno la presenza di ulteriori capitoli della saga in occasione della fiera di settore.