Resident Evil 4 Remake: dove trovare tutte le armi del gioco

Il nuovo gioco Capcom si inserisce nella serie di remake della serie di Resident Evil pubblicati nel corso degli ultimi anni, rappresentando in questo caso il rifacimento del quarto capitolo della saga uscito nel 2005, il quale conteneva diverse tipologie di armi da utilizzare per respingere ed eliminare i numerosi nemici durante l’avventura.

All’interno di questa guida vi mostreremo la lista completa di tutte le armi che Leon potrà utilizzare all’interno del gioco, e vi spiegheremo come e quando potrete ottenerle durante l’avventura nel gioco. A proposito, ecco come risparmiare munizioni in Resident Evil 4 Remake.

SG-09 R

Sbloccherete questa pistola piuttosto classica in maniera automatica semplicemente procedendo con la storia principale del gioco, dopo la cutscene che si svolge all’interno della capanna del cacciatore, durante il primo capitolo.

Coltello da combattimento

Il coltello da combattimento è un’arma corpo a corpo che risulta disponibile fin dall’inizio del gioco all’interno del vostro inventario. Per ottenerlo non dovrete fare altro che proseguire nella storia fino alla cutscene all’interno della capanna del cacciatore, come detto per la SG-09 R.

W-870

Per ottenere questo fucile a pompa dovrete esplorare il secondo piano di una delle case che si affacciano sulla piazza del villaggio, nei pressi della chiesa, durante il primo capitolo: una volta individuato l’edificio giusto, troverete il fucile a pompa appeso ad un muro vicino alle scale.

Coltello da cucina

Il coltello da cucina può essere recuperato all’interno del villaggio durante il primo capitolo: salite sul mulino ed entrate all’interno del granaio a nord-est, dopodiché seguite il percorso e troverete facilmente quest’arma.

Red9

Questa pistola in stile retrò può essere trovata durante il capitolo 4 dell’avventura, nascosta all’interno di una cassa posta sul relitto di una barca, al centro del lago.

Boot Knife

Questo piccolo coltello può essere recuperato dal cadavere del primo nemico che troverete all’interno della cappella, durante il capitolo 7.

Fucile d’assalto CQBR

Questo fucile d’assalto si trova all’interno dell’edificio della libreria, durante il capitolo 10: per trovarlo dovrete dirigervi nell’area sud, e aprire la cassa chiusa a chiave utilizzando il Dispositivo Cubico in vostro possesso.

LE 5

La mitraglietta LE 5 può essere recuperata durante il capitolo 13: per farlo dovrete prima ottenere la chiave magnetica di livello 1, dopodiché dovrete interagire con l’interruttore dell’elettricità del freezer.

Coltello da battaglia

Questo coltello vi verrà automaticamente consegnato dopo il combattimento con Krauser, durante il capitolo 14 dell’avventura.

Sparabulloni

Lo sparabulloni può essere acquistato presso il mercante, al costo di 10000 pesetas.

SR M1903

Quest’arma può essere acquistata presso il mercante del gioco, al costo di 12000 pesetas.

TMP

Il TMP, una sorta di piccola mitraglietta completamente automatica, può essere acquistata presso il mercante, al costo di 10000 pesetas.

Blacktail

Questa pistola può essere acquistata presso il mercante, al costo di 24000 pesetas.

Fucile Antisommossa

Il fucile antisommossa può essere acquistato presso il mercante, al costo di 28000 pesetas.

Stingray

Quest’arma può essere acquistata presso il mercante del gioco, al costo di 30000 pesetas.

Broken Butterfly

Quest’arma può essere acquistata presso il mercante del gioco, al costo di 42000 pesetas.

Striker

Quest’arma può essere acquistata presso il mercante del gioco, al costo di 38000 pesetas.

Lanciarazzi

Quest’arma può essere acquistata presso il mercante del gioco, al costo di 50000 pesetas.

Killer7

Quest’arma può essere acquistata presso il mercante del gioco, al costo di 77700 pesetas.

Punisher

Quest’arma può essere acquistata presso il mercante del gioco, al costo di 5 spinelli.

Matilda

Quest’arma può essere acquistata presso il mercante del gioco, al costo di 10 spinelli.

Lanciarazzi infinito

Quest’arma può essere acquistata presso il mercante del gioco, solamente durante il new game plus, al costo di due milioni di pesetas.

Chicago Sweeper

Potrete sbloccare quest’arma all’interno del negozio del gioco dopo aver completato l’avventura a difficoltà Professionista con un voto pari almeno ad A.

Cannone portatile

Potrete sbloccare quest’arma all’interno del negozio del gioco dopo aver completato una partita in new game plus a difficoltà professionista, senza utilizzare nessuna arma bonus.

Coltello primitivo

Potrete sbloccare quest’arma all’interno del negozio del gioco dopo aver trovato tutti i Castellani di Orologeria durante l’avventura.

Sentinel Nine

Per ottenere quest’arma dovrete accedere al DLC incluso nella Deluxe del gioco.

Skull Shaker

Per ottenere il fucile Skull Shaker in Resident Evil 4 dovrete accedere al DLC della versione Deluxe.

A proposito delle bocche da fuoco del gioco, ecco a voi come sbloccare le armi con munizioni infinite in Resident Evil 4 Remake.