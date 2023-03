Resident Evil 4 Remake: i trucchi per mirare meglio con le armi da fuoco

Pur considerando l’enorme arsenale a disposizione di Leon S. Kennedy, i giocatori di Resident Evil 4 Remake sono spesso obbligati a fare i conti con una quantità limitata di proiettili e altre risorse. A tal proposito, ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile per arginare il problema ed evitare così inutili sprechi di munizioni.

Attivate la mira assistita

Come la maggior parte dei giochi in cui lo shooting riveste un ruolo fondamentale, anche il survival horror targato Capcom offre la possibilità di sfruttare una funzione di mira assistita. Per attivarla, in modo da seguire i movimenti dei bersagli più facilmente, è sufficiente aprire il menu delle impostazioni e accedere alla scheda dedicata ai controlli.

La tipologia fa la differenza

Nel tentativo di offrire un’esperienza di gioco personalizzata e a misura d’utente, il rifacimento del gioco uscito nel 2005 per Nintendo GameCube presenta più tipi di mira assistita. Fra tutti il più efficace è sicuramente “aggancia e segui”, che permette di non mollare neanche per un secondo gli infetti più mostruosi, agili e veloci.

Impostate la velocità massima

Ultima ma non per importanza, l’impostazione che permette di regolare la velocità d’azione della mira assistita. Aumentare questo valore fa sì di poter agganciare i bersagli in tempi brevi, un vantaggio assai gradito in situazioni pericolose e negli scontri ravvicinati, specie se si hanno di fronte nemici muniti di punti deboli.

