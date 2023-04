Resident Evil 4 Remake: trucchi per sopravvivere nella modalità Mercenari

A distanza di pochissimo tempo dal debutto di Resident Evil 4 Remake, Capcom ha pubblicato sotto forma di DLC gratuito la tanto attesa modalità Mercenari, grazie alla quale i giocatori possono prendersi una pausa dall’avventura di Leon e sbizzarrirsi nell’uccisione di orde di Ganados.

Se anche voi state per cimentarvi in questa nuova componente del gioco, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili per aumentare il punteggio e non solo.

Sbloccate tutti i personaggi

La prima cosa che i giocatori della modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake dovrebbero fare è procedere con lo sblocco di tutti e quattro i personaggi disponibili nell’attuale versione. A differenza di quanto si potrebbe presumere, ciascuno di questi eroi non è una banale skin: ad ogni personaggio corrisponde un’abilità speciale unica ed un arsenale diverso. Per sbloccare gli eroi di RE4 Remake Mercenari è sufficiente raggiungere il Grado A con l’ultimo mercenario sbloccato in un qualsiasi livello, ovvero accumulare un minimo di 100.000 punti: si tratta di un obiettivo molto semplice che vi aiuterà anche ad impratichirvi con il funzionamento di questa modalità di gioco. Una volta ottenuti tutti i personaggi, potrete provarli e scoprire quale sia quello più adatto al vostro stile di gioco. Se volete un consiglio, puntate tutto su Jack Krauser, poiché il suo coltello indistruttibile gli conferisce un vantaggio non trascurabile rispetto a tutti gli altri eroi e con la sua Abilità Letale può facilmente mandare al tappeto i boss.

Usate l’Abilità Letale sui boss

A proposito di personaggi, nella modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake ognuno possiede un’abilità unica che si può attivare quando l’indicatore nella parte bassa dello schermo si riempie del tutto. Alcuni eroi dispongono di Abilità Letali che potenziano per breve tempo le loro statistiche, altri possono usare gadget speciali e altri possono sparare senza sosta. A prescindere da quale sia il mercenario che state utilizzando, vi suggeriamo di non sprecare la mossa speciale contro i normali Ganados, ma di scatenare tutta la forza dell’eroe contro i boss. Quando questi pericolosi nemici entrano in gioco, nell’angolo in alto a sinistra dello schermo sarà sempre visibile un’icona (o più di una) che segnala la loro presenza in campo: è questo il momento giusto di attivare l’Abilità Letale e sfruttarla per far fuori il nemico in un batter d’occhio.

Raccogliete le Sfere

Giocando la modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake noterete che in giro per ogni mappa si possono trovare alcune enormi sfere di colore verde. Sappiate che si tratta di oggetti particolarmente utili, poiché la loro raccolta permette di aggiungere un quantitativo consistente di secondi al timer (da un minimo di 30 ad un massimo di 90), così che possiate restare in gioco ad eliminare infetti per un bel po’ di tempo extra. Facendo molta attenzione a non allontanarvi bruscamente, rischiando di interrompere la combo in corso, provate a raggiungere tutte le Sfere Verdi nelle fasi iniziali del match: in questo modo massimizzerete il timer e potrete giocare con più calma. In alcuni luoghi si nascondono anche le Sfere Gialle, ma in questo caso vi sconsigliamo di raccogliere: questi oggetti ripristinano istantaneamente la carica dell’Abilità Letale e andrebbero raccolti solo nei momenti in cui se ne sente davvero il bisogno.

Accumulate tempo

Come potrete notare durante le eliminazioni nella modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake, alcune azioni permettono sia di accumulare punti che di aggiungere qualche secondo al timer. Esistono infatti metodi per le eliminazioni specifici grazie ai quali è possibile prolungare la durata della partita, quindi sarebbe preferibile non sparare raffiche di proiettili in maniera casuale e colpire con criterio i bersagli, così da massimizzare la durata del timer.

Ecco l’elenco completo delle azioni che prolungano il timer:

Eliminare nemici potenti: dai 20 ai 30 secondi

Eliminare nemici con il coltello: +4 secondi

Eliminare nemici con un colpo alla testa: +2 secondi

Eliminare nemici con un attacco corpo a corpo: +2 secondi

Eliminare nemici con esplosivi: +1 secondo

Sappiate inoltre che è possibile ottenere del tempo extra da questi obiettivi grazie alle combo, dal momento che le eliminazioni in rapida successione influiscono non solo sul punteggio ma anche sul timer.

Puntate al Grado S++

Il fine ultimo dei giocatori di questa modalità del remake di Resident Evil 4 Remake è quello di scalare le classifiche globali, possibilmente completando le varie missioni con la valutazione più alta, che corrisponde a S++.

Ecco di seguito quanti punti servono per ciascun grado:

Grado S++: 1.000.000

Grado S+: 500.000

Grado S: 200.000

Grado A: 100.000

Occorre precisare che le partite nella modalità Mercenari non sono infinite ed il massimo numero di uccisioni possibile è di 150: una volta raggiunto il tetto massimo di eliminazioni, il quantitativo di secondi rimanente verrà moltiplicato per 1.000 e trasformato in punti bonus. Se volete quindi raggiungere il Grado S++, è fondamentale essere rapidi e sfruttare tutti i metodi per accumulare tempo fino ad arrivare alla fine della partita senza morire.

Rifornitevi

Dal momento che in Mercenari si deve sopravvivere quanto più a lungo possibile, è chiaro che le risorse inizialmente disponibili non dureranno a lungo e ben presto dovrete accaparrarvene di nuove. A questo proposito, è di fondamentale importanza continuare a saccheggiare tutti i resti dei Ganados eliminati, poiché questi lasceranno cadere non solo munizioni per le vostre armi da fuoco, ma anche coltelli di riserva, granate potenti e qualche erba verde da utilizzare per rimettervi in sesto nei momenti di difficoltà (accedere all’inventario mette il gioco in pausa, quindi potete anche perdere qualche secondo per combinare gli oggetti curativi e fabbricarne di più potenti). Non trascurate nemmeno gli oggetti che si nascondono in giro per la mappa o nei contenitori di legno che possono essere distrutti, ma in questi casi è meglio raggiungerli con calma e solo quando nei paraggi ci sono avversari a sufficienza da non rischiare di interrompere la preziosa combo.

Andate a caccia di galline

Sappiamo bene quanto siano caotiche alcune fasi delle partite della modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake, ma fareste bene a tenere sempre gli occhi aperti per individuare l’eventuale presenza di galline nei paraggi. In maniera simile a quanto visto nella modalità principale del gioco Capcom, anche in questo caso è possibile imbattersi in questi animali selvatici, i quali potrebbero garantirvi un bonus abbastanza importante. Facendo fuoco sulle galline, vi è una buona probabilità che queste lascino cadere un preziosissimo uovo d’oro, la cui raccolta attiverà il cosiddetto Bonus Uovo, che consiste nell’aggiunta istantanea di 50.000 Punti al vostro contatore.

Usate Mercenari per ottenere la Magnum

Uno dei più grandi vantaggi della modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake consiste nel garantire ai giocatori un secondo metodo per sbloccare l’Handcannon, ovvero la potentissima Magnum che può essere utilizzata nella modalità storia. Normalmente avreste dovuto completare il New Game Plus alla difficoltà più alta e senza aiuti, ma grazie a Mercenari è sufficiente ottenere il Grado S in ciascuna delle tre mappe per sbloccare l’arma nel negozio degli extra.