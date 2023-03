Resident Evil 4 Remake: un trucco permette si saltare lo scontro iniziale nel villaggio

Come avrete notato anche nella Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake, nelle fasi iniziali del survival horror Capcom c'è una fase particolarmente complessa in cui occorre resistere all'interno di un villaggio mentre schiere di nemici si fanno avanti. Fortunatamente però, sembra che vi sia un semplice trucco che permette di evitare questo momento.

Il trucco in questione, che potrebbe salvare la vita a tutti quei giocatori che stanno per avviare una partita alla difficoltà più alta (fondamentale per chi vuole ottenere il Platino o completare il gioco al 100%), è davvero semplice ed è stato scoperto di recente da un appassionato. Per questa strategia occorre entrare nel villaggio ed entrare nella grossa casa alla sinistra del falò al centro: Leon S. Kennedy aprirà la porta e poi proverà a chiuderla per difendersi dall'assalto dei Ganado. A questo punto dovete salire al piano di sopra e sfondare la finestra per raggiungere il tetto, dal quale sarà visibile in lontananza un campanile (non quello del villaggio in cui vi trovate).

Dopo aver preso bene la mira, sarà sufficiente qualche proiettile dritto al bersaglio per distogliere l'attenzione di tutti quei nemici che vi stanno dando la caccia e far partire il filmato che solitamente viene mostrato dopo qualche minuto di sopravvivenza all'interno dell'area. Ovviamente dovrete essere rapidi, poiché esitare potrebbe far sì che tutti Ganado che vi stanno braccando riescano a salire sui tetti oppure a demolire la porta d'ingresso dell'abitazione, così da poter arrivare agilmente a voi. Come potete facilmente intuire, questo trucco è essenziale per chiunque stia giocando a Professional, il livello di sfida più elevato in cui è davvero semplice morire durante l'assalto delle feroci creature.

Prima di lasciarvi all'immagine che mostra il punto esatto in cui sparare, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovare anche la guida con i consigli per muovere i primi passi in Resident Evil 4 Remake.