Resident Evil 4 Remake, è ufficiale: l'horror sarà tra i protagonisti del Capcom Showcase

In coincidenza del Capcom Showcase potremo ammirare un nuovo video di Resident Evil 4 Remake: a darne conferma sono gli stessi rappresentanti del colosso videoludico giapponese con un messaggio condiviso sui social per invitare tutti i fan a non perdersi lo spettacolo digitale approntato per il 14 giugno.

Nel tweet condiviso da Capcom, la compagnia nipponica precisa che nel corso dello Showcase potremo "dare una nuova, fresca occhiata" a Resident Evil 4 Remake. La breve clip pubblicata da Capcom riprende prevalentemente gli spezzoni del trailer di annuncio di Resident Evil 4 Remake che ha aperto il recente PlayStation State of Play, pur lasciando intravedere dell'altro.

A questo punto non ci resta che pazientare fino alla prossima kermesse videoludica organizzata dal publisher e sviluppatore giapponese: il Capcom Showcase avrà inizio nella mezzanotte tra lunedì 13 e martedì 14 giugno. Ovviamente, la redazione di Everyeye seguirà il Capcom Showcase su Twitch e su queste pagine per fornirvi tutti gli aggiornamenti e i commenti in tempo reale sugli annunci previsti dall'azienda giapponese.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Capcom, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Resident Evil 4 Remake tra gameplay e PS VR2.