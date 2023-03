Resident Evil 4 Remake deve ancora uscire, ma i modder si sono già scatenati con la demo

Mentre i fan ancora si divertono con la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake, la versione dimostrativa è stata subito presa d'assalto dai modder, che hanno già dato vita alle prime creazioni fuori di testa e sopra le righe per l'opera Capcom.

Chiaramente non mancano anche creazioni amatoriali più serie ed interessanti, come ad esempio la possibilità di poter giocare la demo senza sosta grazie alla rimozione del suono della campana che pone fine all'assalto nel villaggio concludendo la prova, o una che aggiunge un filtro CRT al gioco. Ma chiaramente ad attirare l'attenzione sono le mod più assurde ed esilaranti, perfette per sdrammatizzare i toni del gioco con un tocco di ironia.

Perché ad esempio combattere i Ganados con pistola e coltello quando invece si possono affrontare armati di banana e cucchiaio? Ancora meglio tra l'altro se si indossa una maschera da pollo, sufficiente per far scappare via i nemici dal terrore. E non manca nemmeno una mod che lascia Leon senza maglietta. E questi sono soltanto i primi esempi di mod realizzati dalla community: chissà quante altre follie, così come anche idee utili ed originali, potranno essere create non appena Resident Evil 4 Remake sarà il suo esordio sul mercato il prossimo 24 marzo.

Se per ingannare l'attesa siete ancora alle prese con la demo, ecco il codice per attivare la difficoltà più alta in Resident Evil 4 Remake: pronti a difendervi da una motosega infuocata?