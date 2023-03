Resident Evil 4 Remake è uscito! Trailer di lancio e data della modalità Mercenaries

Capcom festeggia il debutto di Resident Evil 4 Remake pubblicando il trailer di lancio del gioco e annunciando la data di uscita della modalità The Mercenaries, non disponibile al day one ma in arrivo prestissimo come aggiornamento gratis su PC e console.

Nello specifico, The Mercenaries esce il 7 aprile 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PC via Steam, questa modalità aggiuntiva è gratis per tutti, distribuita come aggiornamento gratuito per tutte le versioni del gioco.

In apertura trovate invece il trailer di lancio di Resident Evil 4 Remake in inglese e giapponese, una breve clip della durata di 40 secondi che mostra alcune iconiche scene del gioco. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Resident Evil 4 Remake e alla prova della versione PC, con questa riedizione Capcom vuole rendere omaggio ad uno dei giochi più venduti e acclamati degli ultimi 20 anni, uscito originariamente nel 2005 su GameCube e arrivato in seguito su altre piattaforme.

Dopo Resident Evil 2 e Resident Evil 3, anche Resident Evil 4 gode dunque di un remake completo che va a migliorare non solo il comparto tecnico ma anche le meccaniche di gioco, svecchiando alcuni aspetti del gameplay e rendendolo più fluido e moderno.