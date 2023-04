Resident Evil 4 Remake è il più venduto negli USA a marzo 2023, meglio di Hogwarts Legacy

Oltre ad aver confermato che PS5 è stata la console più venduta negli USA a marzo 2023, l'analista Mat Piscatella di Circana rivela anche la classifica dei giochi più venduti sul suolo statunitense lo scorso mese e, come prevedibile, ad emergere vincitore è Resident Evil 4 Remake.

Pubblicato lo scorso 24 marzo, il remake dell'iconico classico Capcom si è velocemente imposto come uno dei giochi di maggior successo dell'anno (e del resto Resident Evil 4 Remake ha superato 4 milioni di copie distribuite già un paio di settimane dopo il debutto), ed a marzo 2023 è riuscito a superare la concorrenza di Hogwarts Legacy, che conquista comunque la seconda posizione. A chiudere il podio troviamo infine MLB The Show 23. Di seguito ecco la Top 10 completa:

Resident Evil 4 Remake Hogwarts Legacy MLB The Show 23 Call of Duty Modern Warfare II The Last of Us Parte I FIFA 23 WWE 2K23 Elden Ring Madden NLF 23 Mario Kart 8 Deluxe

Da tenere presente che in alcuni casi (come ad esempio Mario Kart 8 Deluxe e WWE 2K23) non sono disponibili i dati di vendita digitali ma solo quelli relativi al formato retail, mentre di MLB The Show 23 non si sa quanto ha venduto in formato digitale su Xbox e Nintendo Switch.

In ogni caso, per quanto riguarda invece le vendite software del primo trimestre 2023, Piscatella fa sapere che Hogwarts Legacy si conferma il gioco più venduto negli USA, seguito a ruota da COD Modern Warfare II. Resident Evil 4 Remake non è però troppo distante, avendo già raggiunto la terza posizione dei titoli di maggior successo negli Stati Uniti in questo 2023, almeno per il momento.