Resident Evil 4 Remake e Village arrivano su iPhone 15 Pro con tanto di Ray Tracing

Nel corso della serata si è tenuto il Keynote di Apple, durante il quale l'azienda di Cupertino ha svelato tutti i segreti di iPhone 15 e le particolari doti in ambito gaming del modello Pro. A tal proposito, la versione più costosa dello smartphone potrà far girare nativamente sia Resident Evil 4 Remake che Resident Evil Village.

Avete capito bene, non stiamo parlando delle classiche versioni in streaming come già visto su altri dispositivi con un hardware meno performante, ma di una versione creata appositamente per il cellulare Apple. Grazie al suo chi A17 Pro, supporta persino il Ray Tracing hardware-accelerated, che come dimostrato nel corso della presentazione permette di attivare l'effetto senza un netto calo delle prestazioni.

Tsuyoshi Kanda di Capcom è infatti intervenuto con un contributo video per mostrare i due titoli horror in azione sul dispositivo di nuova generazione. Nel breve filmato, abbiamo potuto vedere una breve dimostrazione di ciò che è capace iPhone 15 Pro, che permetterà di avere una resa grafica notevole rispetto a quanto siamo abituati a vedere su dispositivi portatili.

Per chi non lo sapesse, i due Resident Evil non sono gli unici giochi PC e console che approderanno sullo smartphone Apple e sempre nel corso della conferenza è stato confermato che Assassin's Creed Mirage girerà nativamente su iPhone 15 Pro.