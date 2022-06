Resident Evil 4 Remake: volete la giacca di Leon? È già in vendita, ma costa 1400 euro!

La giacca di Leon citata nel disclaimer del video di annuncio di Resident Evil 4 Remake è già in vendita presso Schott NYC, storica marca di abbigliamento specializzata nella realizzazione di abbigliamento "per motociclisti".

Come scoperto dalla redazione di PCGamer.com, il bomber in pelle di montone marrone di Leon risulta essere già a listino sul sito ufficiale di Schott NYC, pur senza alcun riferimento diretto al remake del prossimo, attesissimo survival horror di Capcom.

Lo stesso disclaimer mostrato dall'azienda giapponese alla fine del reveal trailer di Resident Evil 4 Remake, d'altronde, precisa che la giacca in questione "appare nel video su concessione di Schott NYC" e, di conseguenza, non rientra in un'iniziativa commerciale di più ampio respiro con ulteriori prodotti a tema RE4 previsti da Capcom (almeno non al momento).

I collezionisti che desiderano indossare "davvero" i panni del protagonista del Remake di Resident Evil 4, ad ogni modo, si preparino a mettere mano al portafogli: i prezzi della giacca in pelle di montone di Schott NYC partono da 1500 dollari (circa 1400 euro al tasso di cambio attuale) e arrivano a toccare i 1800 dollari (circa 1679 euro) sulla scorta della taglia scelta in fase di finalizzazione dell'ordine.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il nuovo survival horror di Capcom è atteso al lancio per il 24 marzo 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro ultimo speciale sul ritorno della paura tra storia e gameplay di Resident Evil 4 Remake.