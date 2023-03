Resident Evil 4 Remake: volete giocare di più alla demo? Una mod rimuove la campana!

In attesa di mettere le mani sul gioco completo il prossimo 24 marzo, i giocatori sono alle prese con la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake, che permette di giocare la fase introduttiva dell'avventura fino all'iconica battaglia nel cuore del villaggio. Una sessione dunque molto breve seppur coinvolgente.

Come accadeva nel classico originale del 2005, anche nel rifacimento odierno lo scontro con le prime orde di Ganados ed il temibile Dr. Salvador armato di motosega si interrompe al suono di una campana, con i nemici che abbandonano l'area lasciando Leon abbandonato a sé stesso. Tuttavia, grazie alle prime mod di Resident Evil 4 Remake basate sulla demo, c'è adesso la possibilità di giocare ininterrottamente la fase conclusiva della versione dimostrativa, almeno su PC.

Sul portale Nexus Mods è infatti possibile trovare una mod dal nome inequivocabile: Church Bell No More, che rimuove dunque il rintocco della campana permettendo in questo modo agli utenti di continuare a combattere i nemici senza sosta, almeno fino a quando il povero Leon non viene ucciso da uno dei Ganados. Oltre a sparatorie senza sosta, permette anche di esplorare più liberamente i dintorni del villaggio, così da scoprirne ogni segreto ed anche eventuali differenze rispetto al Resident Evil 4 visto per la prima volta su GameCube. Insomma, una vera e propria lotta per la sopravvivenza, perfetta per ingannare l'attesa della versione definitiva.

Non perdetevi intanto il codice per attivare la difficoltà più alta nella demo di Resident Evil 4 Remake, così da mettere ancora più a dura prova le vostre abilità.